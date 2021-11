Keinmal um die ganze Welt - Ein Pauschalreiseabend für Zurückgebliebene

Der Reimbezwinger Thomas Gsella, der Bergbesteiger Hans Zippert und der Diplom-Schwarzfahrer Oliver Maria Schmitt, alle drei waren sie Chefredakteure des endgültigen Reisemagazins TITANIC, haben sich auf Reisen begeben. Sie haben Expeditionen überlebt, Buffets geräumt und von Upgrades geträumt.

Nun sind die Reiseleiter des Grauens wieder startbereit, um ihre Hörerschaft in trüben Zeiten zu entführen – auf eine All-inclusive-Odyssee für Aufbrecher und Sitzengebliebene. An Orte, die kein Mensch je zuvor im Netz bewertet hat. Denn noch immer gilt die alte Vielfliegerregel: Woanders ist es auch beschissen. Ob in Quarantäne, im Lockdown oder unterwegs: Radiohören schadet niemals der Gesundheit.