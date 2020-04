25 – Die große "Jubelläumsshow“ von Kai Magnus Sting

Einige Stars der deutschen Kabarett- und Kleinkunstszene reichen sich dort zur Huldigung des Jubilars die Hand. Gäste sind Bastian Pastewka, Frank Goosen, Erwin Grosche, Fritz Eckenga, Henning Venske und die Zucchini Sistaz. Natürlich findet das Ganze zuhause in Duisburg statt!

Die bei vielen Feierlichkeiten erprobte Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg-Nord wird dem "Jubellar“, den Künstlern und ihren Gästen einen angemessenen und würdigen Rahmen verleihen. Denn Kai Magnus Sting ist ein wahrlich großer Freund des Landschaftsparks, den er in diesem Jahr zu dessen 25. Jubiläum intensiv begleitete und mit ihm feierte. So geht das eine Jubeln sozusagen in das andere Jubeln nahtlos über - in der "Jubelläumsshow“.

Aufzeichnung am 8. Februar 2020 aus der Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg Nord - Sendung am 12. April 2020.

Redaktion Hartmut Krause

Stand: 09.04.2020, 18:12