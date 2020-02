Immi Sitzung - Jede Jeck is von woanders

Keine Sorge, Rettung naht! Es gibt einen Ort, da machen die Immis das Programm. Die Immisitzung, Kölns internationalste Karnevalssitzung, ist ein Experiment am weltoffenen Karnevalistenherzen: Was passiert, wenn sich Kabarett und Karneval, Kulturenmix und Kölsch vermengen? Wenn rheinischer Frohsinn mit brasilianischem Sex-Appeal reagiert, amerikanisches Showbiz mit türkischem Tanztalent? Was auch immer dabei herauskommt - eine Explosion an Lachern ist garantiert!

Und zu ihrem Jubiläum im elften Jahr drehen die Immis wieder so richtig auf: Der Klimawandel wird erstmals konsequent zu Ende gedacht. Großbritannien wird aus dem Ärmelkanal entbunden und in die freie See entlassen. Und zur Designer-Handtasche gibt es jetzt auch das passende Designer-Baby.

Immis integrieren - was im Kölner Karneval funktioniert, kann überall klappen! Und sind wir nicht alle immer ein bisschen Immi? Ob aus der Südstadt oder Südamerika: Jede Jeck is von woanders.

Aufzeichnung vom 08.02.2020 aus dem Bürgerhaus Stollwerck

Redaktion Anja Iven

Stand: 03.02.2020, 15:43