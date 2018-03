Deutscher Hörbuchpreis 2018 - die Gala

Götz Alsmann

Spannende Gespräche, kurzweilige Lesungen, Ausschnitte aus prämierten Werken. Die festliche Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises moderiert erneut der Entertainer Götz Alsmann. In sechs Kategorien werden Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Der nur alle zwei Jahre verliehene Sonderpreis, der eine herausragende Leistung im Genre Hörbuch würdigt, geht an die Schauspielerin Eva Mattes. Außerdem wird der Preis für das "Hörbuch des Jahres" der hr2- Bestenliste verliehen – sowie das erste Mal der vom Westdeutschen Rundfunk ausgelobte "WDR Publikumspreis": Im Dezember und Januar suchte der WDR per Online-Abstimmung das beste Hörbuch 2017. Wer den Preis erhält, wird während der Gala bekannt gegeben.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Schauspielerin Eva Mattes | Westart | 05.03.2018 | 03:24 Min. | Verfügbar bis 12.03.2018 | WDR

Die Schauspielerin und Komikerin Cordula Stratmann eröffnet an diesem Abend feierlich die 18. Litcologne.

Die Hörbuchgala wird im Radio live gesendet in WDR 5, hr2, NDR Kultur, SWR 2, Antenne Saar und im wdr5.de-Videostream sowie im Fernsehen am 11.03.2018 um 11 Uhr von 3sat übertragen.

