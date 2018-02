Geierabend 2018 - Bye Bye Bottrop

Und damit sind die Geier bald die Letzten zwischen Ruhr und Emscher, die noch zur Arbeit "auf Zeche" fahren, und zwar auf Zeche Zollern II/IV in Dortmund-Bövinghausen, wo sie auch in diesem Jahr eine pralle Packung Kabarett, Satire und Ruhrpott-Humor präsentieren. Im Rheinland weiß man: "Jeder Jeck is anders", aber im Geierabend, da merkt man es! Spätestens dann, wenn die Geier sich auf den Klimawandel am Emscherstrand freuen oder zur Pipi-Sammelaktion aufrufen, um den Diesel retten. Natürlich sind auch die absoluten Publikumslieblinge wieder dabei: Die Bauern aus dem legendären Sauerland-Dorf Schnöttentrop und die "Zwei vonne Südtribüne". Und die fragen sich letztmalig: Nehmwernochein?

Aufnahme vom 7. und 8. Februar 2018 aus der Zeche Zollern II/IV in Dortmund-Bövinghausen

Redaktion Hartmut Krause

Stand: 12.01.2018, 14:09