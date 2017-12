Robert Gernhardt

Die bekannten Autoren der Neuen Frankfurter Schule, Mitbegründer der Satirezeitschrift TITANIC und Texter von Otto Waalkes, lesen nicht nur die Originalversion des Kult-Sketches "Erna, der Baum nadelt!" (mittlerweile aus dem Hessischen in zehn weitere deutsche Dialekte übersetzt!), sondern auch alle anderen Highlights aus dem Weihnachtsfundus des Autorentrios Gernhardt/Eilert/Knorr. Und so kommt an diesem Weihnachtsabend eine zwar weniger besinnliche, aber durchaus heitere Stimmung auf: Ist es nicht ein Wunder, wenn dann der Baum vor Begeisterung nadelt?

