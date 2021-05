Tag der Arbeit: Erlebte Geschichten aus dem Job

Menschen erzählen ihre Lebensgeschichten: Lustige Begebenheiten, prägende Erfahrungen, wesentliche Begegnungen. Sie erinnern sich auch an historische Ereignisse: So werden biografische Erzählungen "erlebte Geschichten".

Am Tag der Arbeit berichten Frauen und Männer von ihren Erfahrungen aus dem Job: Wie sie zu ihrer Arbeit kamen, was ihnen daran Freude bereitete, welche Konflikte es am Arbeitsplatz gab und ob sie zu lösen waren.

Heiko Dietrich ist selbstständiger Fährmeister: Seine Fähre verbindet das linksrheinische Köln-Weiß mit Zündorf auf der anderen Seite des Flusses. Er war in seinem Leben viel unterwegs und kann anschaulich davon erzählen.