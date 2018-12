Das war's, war's das? - Das Kabarett zum Jahreswechsel

Tobias Mann

Und da es um keinen klassischen Jahresrückblick geht, sondern eher um einen Jahres-Zwischenstand ist die Themenliste dem beschleunigten Klimawandel, dem verstärkten Rechtspopulismus, die schwache Fußballnationalmannschaft, die ungeliebte GroKo und dem mangelnden Datenschutz in sozialen Netzwerken und anderswo zu ergänzen.

Fritz Eckenga

Und um Seehofer. Denn auch er bleibt uns 2019 erhalten. Also weiter so? Was bewirken der Machtwechsel in der CDU, der neue bayerische Ministerpräident, der Gelbjacken-Protest in Frankreich oder die bevorstehende Europawahl?

Onkel Fisch

Nicht alle Themen und Personen des Jahres konnte Axel Naumer bei der Auswahl der besten Satire-Stücke, die der WDR im zu Ende gegangenen Jahr produziert hat, berücksichtigen. Insofern ist es kein typischer Jahresrückblick geworden, sondern eine kabarettistische Schau auf die zurzeit wichtigsten Themen.

Jürgen Becker

Mit dabei sind u.a. Dietmar Wischmeyer, Tobias Mann, Wilfried Schmickler, Fritz Eckenga, Hans Zippert, Nils Heinrich, Philip Simon, Onkel Fisch, Christoph Sieber, Horst Evers, Max Uthoff, Jürgen Becker und viele andere, die in den Kabarett-Veranstaltungen des WDR zu Gast waren.

Redaktion Hans Jacobshagen

Stand: 13.12.2018, 17:08