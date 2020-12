Bleibt die Kultur in Europa auf der Strecke?

Derzeit können keine Besucher in Museen alte und neue Meister ansehen. Durch die antike wie moderne Architektur unserer Städte flanieren kaum noch Menschen. SchauspielerInnen und Theater präsentieren Inszenierungen nur noch im Internet. In allen Konzerthäusern bleibt die Musik still. Filme sind im Kino nicht mehr zu sehen. Die Kultur braucht die Politik, die ihr Räume öffnet – auch finanziell. Welche Hilfen aus Brüssel kommen bei Künstlerinnen und Künstlern an? Was könnte darüber hinaus weiterhelfen? Was zeichnet die Kultur in Europa aus und was bleibt davon übrig nach den langen Einschränkungen? Nutzt der Föderalismus der deutschen Kultur? Welche Stärken und Schwächen gibt es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?



Gäste:



Cécile Calla, Journalistin

Journalistin Guy Helminger, Autor

Autor Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft NRW

Eine Sendung in Kooperation mit der Stiftung Internationaler Karlspreis Aachen.

Rebecca Link - Moderation

Redaktion: Ulrich Horstmann

Stand: 23.11.2020, 14:00