Neugier genügt Spezial: Auf und Davon!

Die Morgen danach – von Traum bis Alptraum

Für manche wird der Neujahrsmorgen ein zäher sein und sich lange in den Tag hinein ziehen – abhängig davon, wie heftig die Feier geraten ist. Andere sind dann schon längst aufgestanden und gehen zur Frühmesse. In Garmisch-Partenkirchen bereiten sich die Athleten auf das Neujahrsspringen vor, die Wiener Philharmoniker sitzen im festlich geschmückten goldenen Saal des Musikvereins fürs Neujahrskonzert auf der Bühne und in den Wohnungen und Häusern werden neue Kalender aufgehängt.

Der Morgen nach dem Jahreswechsel ist ein besonderer Morgen danach. Doch es gibt auch andere Ereignisse im Leben eines Menschen, die einen solchen nach sich ziehen. In der soziologische Studie "Der Morgen danach. Wie eine Liebesgeschichte beginnt" wird der 25-jährige Gildas zitiert: "Das ist der Moment, in dem du die wirkliche Persönlichkeit der Menschen erkennst. Vorher gehst du eben in die Disco, nimmst jemanden mit nach Hause, landest im Bett. Erst am nächsten Morgen wird dir klar, mit wem du es zu tun hast."

Manchmal sind die Ereignisse an einem Morgen danach auch schrecklich. Wenn nach einer wilden Party ein verfängliches Foto auftaucht, das zu Cybermobbing führt. Und manchmal glimmt im Schrecken ein Silberstreif. Am Morgen nach der Flut im Juli, als freiwillige Helfer ins Katastrophengebiet aufbrechen und die Folgen lindern. In jedem Fall gilt: Man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben.