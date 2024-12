Merkels Memoiren: Hype um Buch schon vor der Veröffentlichung

Es ist das Buch, das schon vor Erscheinen die Beliebtheitslisten anführte und für reichlich Spekulationen sorgte: Angela Merkels Autobiografie "Freiheit", gemeinsam verfasst mit ihrer größten Vertrauten und langjährigen Beraterin Beate Baumann. Wie viel gibt die Kanzlerin a.D. nun von sich persönlich und dem "Inner Circle" der Bundespolitik preis?

Darum geht es in Angela Merkels Buch "Freiheit"

Das Buch will nicht nur ein "entschiedenes Plädoyer" für die Freiheit sein, sondern auch einen Einblick geben ins Innere der Macht – und in Angela Merkels Leben vor ihrer Kanzlerinnenschaft. 16 Jahre lang, von 2005 bis 2021 war sie Bundeskanzlerin, als erste und bislang einzige Frau in Deutschland.

Freiheit – das ist für mich, herauszufinden, wo meine eigenen Grenzen liegen, und an meine eigenen Grenzen zu gehen. Freiheit ist für mich, nicht aufzuhören zu lernen, nicht stehen bleiben zu müssen, sondern weiter gehen zu dürfen, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik. Angela Merkel, Bundeskanzlerin a. D.

Ein Leben als Frau und Politikerin in zwei deutschen Staaten. 35 Jahre in der DDR. Und danach 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland. Dabei erzählt sie nicht nur von Treffen mit Politikern, die Geschichte schrieben, sondern auch von Entscheidungen, die unser aller Leben beeinflusst haben. Und von sich selbst, ihrer Kindheit und Jugend und ihrem Studium in der DDR.

Merkel-Memoiren: Lesungen in Berlin, Stralsund und Köln

Die frühere Bundeskanzlerin stellt ihre Memoiren 2024 nur an drei Orten in Deutschland vor. Einer der Termine ist die längst ausverkaufte Litcologne-Lesung in Köln, die WDR 5 live im Radio überträgt, sodass auch Sie dabei sein können.

Bei der Veranstaltung in der Kölner Flora liest Angela Merkel aus ihrem Buch "Freiheit" und stellt sich den Fragen von WDR-Moderatorin Bettina Böttinger. Den Mitschnitt der Veranstaltung stellen wir Ihnen später hier und in der WDR 5 App zum Nachhören zur Verfügung.

Literaturangabe:

Angela Merkel: "Freiheit. Erinnerungen 1954 bis 2021."

Kiepenheuer & Witsch, 26.11.2024, 736 Seiten.