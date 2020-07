Nachtkultur – Bevor der Morgen graut

In der Nacht gezeigt - Zu Gast im Sommerkino

Das klassische Sommerkino hat Konjunktur. Cineast*innen ziehen auf Wiesen und Schotterplätze, in Zelte und Wintergärten, setzen sich in eine Minimalarchitektur aus Himmel, Leinwand und Projektor. Für eine Saison entstehen luftige Tempel der Traumfabrik, zum Beispiel in Wuppertal. "Talflimmern" ist ein Lichtspieltheater unterm Sternenzelt. In Krefeld wird die Haupttribüne der Galopprennbahn zum Amphitheater.