Kunst und Kohle

"Wenn Sie Künstler werden wollen, junger Mann, meiden Sie das Ruhrgebiet. Die lassen Sie dort nicht großwerden. Gehen Sie weg, bleiben Sie weg", riet der große Theatermann und Kulturmanager August Everding aus Bottrop.

Alicja Kwade: Kohle (Union 666), 2008, Blattgold auf Kohle

Traditionell hatten die Menschen unter Tage und an den Stahlkochern wenig Sinn für die schönen Künste. Malocher, Taubenzüchter, Großindustrielle – so das Klischee - besiedelten die 53 Städte des Ruhrgebiets. International bekannte Künstler*innen aus Gelsenkirchen, Herne oder Oer-Erkenschwick sind tatsächlich rar. Doch das, was die Region an Literatur, Bühnen-, Foto- und Bildkunst hervorgebracht hat, hat einen ganz eigenen Charakter. Und die Menschen vor Ort lieben ihren Schimanski, ihren Frank Goosen, ihren Bruno Kruska in der TV-Serie "Rote Erde".