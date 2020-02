Pro und Contra: Können Karnevalskostüme rassistisch sein?

Als Schwarze(*) Kölnerin habe ich ein gespaltenes Verhältnis zum Karneval. Ich bin selbst nicht besonders jeck, aber die Stimmung in der Stadt ist schon besonders. Zu keiner anderen Jahreszeit sind überfüllte U-Bahnen so entspannt wie jetzt: Man begegnet sich offen, freundlich und ist zusammen lustig. Zumindest für mich, viele andere People of Color und einige Rassismus-sensibilisierte Weiße wird dieses gemeinschaftliche Idyll allerdings regelmäßig zunichte gemacht: Wenn wieder einmal eine Person in die Bahn steigt, die sich als "Verkleidung" beispielsweise für einen künstlichen Afro entschieden hat oder sogar für Blackfacing, also das dunkle Schminken der eigenen Haut. Besonders groß war mein Entsetzen, als eine Bekannte kurz vor dem Karneval stolz erzählte, sie sei mal als "Afrikanerin" gegangen. Völlig unbeschwert beschrieb sie die Details ihres Kostüms: "Ich habe mir schön den Po ausgestopft und die Brüste und mir die Lippen so schwülstig gemalt." Das alles sagte sie wohlgemerkt in meiner Anwesenheit.

Blackfacing ist eine uralte rassistische Tradition

"Sei doch keine Spaßverderberin", heißt es so gern, wenn ich wieder einmal in Wallungen gerate. Mir und meinen Vorfahren wurde über Jahrhunderte mehr als nur der Spaß verdorben, zum Beispiel durch Kolonialismus, Sklaverei, strukturelle Diskriminierung und Alltagsrassismus. Blackfacing etwa ist eine uralte, rassistische Tradition, die in den USA seit dem 19. Jahrhundert in sogenannten Minstrel-Shows genutzt wurde: Weiße malten sich ihre Gesichter schwarz und performten auf Theaterbühnen als angebliche Sklav*innen. Die stereotype Darstellung war ein absichtlich gewaltvolles Mittel, das Schwarze nicht nur als dumm und faul darstellen, sondern so auch die Vorherrschaft der Weißen legitimieren sollte.

Auch in Deutschland und Europa stand die zwanghafte Beschäftigung mit den Körpermerkmalen schwarzer Personen noch im 20. Jahrhundert auf der Tagesordnung. In Menschenzoos konnten die "Wilden" wie Tiere kollektiv begafft werden. Die pseudo-wissenschaftliche Vermessung etlicher afrikanischer Schädel sollte die empirische Grundlage für eine rassistische Gesellschaftsordnung liefern. Was dann kam, heißt NS -Regime und ist zum Glück allgemein bekannt – im Gegensatz zur deutschen Kolonialgeschichte. Immerhin.

Stereotypisierende Darstellungen sind rassistisch

Indianerkostüm: Rassistisch oder vertretbar?

Es sei ja nicht böse gemeint, wird mir auch nicht selten entgegnet. Und jedes Mal antworte ich dasselbe: Leider hat die Wirkung einer Handlung nicht unbedingt etwas mit ihrer Absicht zu tun. Rassistische Handlungen kommen auch ganz ohne rassistische Intention und ohne Springerstiefel aus. Die stereotypisierende Darstellung von gesellschaftlich benachteiligten ethnischen Gruppen aufgrund ihres Aussehens ist per Definition rassistisch. Die Frage ist also nicht: Ist dieses Kostüm nun rassistisch: ja oder nein? Sondern: Möchte ich das Kostüm – trotz Rassismus und den Argumenten der betroffenen Gruppen – immer noch tragen?