Zweite Klasse Deluxe

Eine der Autorinnen war möglicherweise auch unser Studiogast, Titanic-Chefredakteurin Julia Mateus. Das würde zumindest erklären, wie gefakte Propaganda-Titelbilder des Satiremagazins in Russland auftauchen konnten. Wie sie das russische Interesse an deutscher Satire interpretiert, erzählt Julia Mateus den WDR5 Satirepropagandisten Henning Bornemann und Axel Naumer. Außerdem besprechen sie, was nach über 100 Tagen im Amt noch übrig ist an Motivation, Zielen und Idealen und wie sich dies im gerade erschienen neuen Heft (nicht) widerspeigelt.