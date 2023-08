Zocken Deluxe

Mit einem schlankeren Design und einer gestiegenen Spielgeschwindigkeit warten derweil die Entwickler des neuen Einbürgerungsgesetzes auf. Demnach kann zukünftig die begehrte deutsche Personalausweis-Trophäe schon nach fünf statt nach acht Jahren freigeschaltet werden.

Außerdem stellen Axel Naumer und Henning Bornemann in Satire Deluxe eine wachsende hippe Staaten-Community vor, die unter dem Label „BRICS“ auf dem internationalen Markt gerade für Furore sorgt und beleuchten den neuen, heißen Zukunfts-Trend der sogenannten „Quereinsteiger“. Zu Gast ist Improvisationskünstler und Schnellsprecher Sascha Korf, der aktuell mit seinem neuen Programm „Veni, Vidi, Witzig“ durch Deutschland tourt.

Redaktion: Tobias Brodowy

Mitwirkende: Sebastian Poullie, Christoph Tiemann, Jana Fischer, Hans Zippert, Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Luca Bognanni

Musik:

Current Joys: Walk away as the Door Slams

Bloodhound Gang: Foxtrot Uniform Charlie Kilo

Spencer Cullum: Cold Damp Valley