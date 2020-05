"Westfleisch Story" Deluxe

Und wer der Krise einfach davonfahren will - kein Problem: Christoph Tiemann stellt den BMW COV-19 vor. Ein Wagen, mehr als nur ein Auto. Er ist ein Statement. Ein fahrender Mittelfinger auf der Überholspur. Und das Beste: Von Ihren Steuergeldern ermöglicht. Danke, dass Sie der Airbag für ein ganzes Unternehmen sind.

Wenn Ihnen das noch nicht reicht und Sie Ihren Aluhut gern mal wieder bei einer City-Tour in den Städten dieser Welt tragen möchten, dann ist Urlaub Ihr Weg ins Glück. Falls Ihnen noch die Ideen für eine Reise mit hoher Infektionschance fehlen, haben wir in unserem Servicebeitrag die Top 4 Corona-Reiseziele bequem zusammengefasst. Mit dabei sind nur Nationen, die von instinktgesteuerten Populisten regiert werden. Ein todsicheres Urlaubsvergnügen also, da müssen Sie eigentlich nur noch buchen.

Und als wäre das alles nicht schon genug Anlass zur Freude, gibt es einen weiteren Erfolg bei der Rückerlangung unserer elementaren Grundrechte zu verzeichnen. Plastik is back, Baby! Endlich wird man nicht mehr schräg angeguckt, wenn man im Café nicht seinen eigenen Mehrweg-Coffee-to-go-Becher mitbringt, sondern nen plastik-beschichteten Einmal-Pappbecher ordert. Wer hat denn vor nem halben Jahr nicht den Stinkefinger in der Tasche gemacht, angesichts all der ach-so-tollen, future-kompatiblen Öko-Verhaltens-Empfehlungen? Das Plastikverpackungsverbot, das für nächstes Jahr EU-weit geplant war, scheint jetzt nicht mehr realistisch. Wegwerf-Produkte für immer oder besser: für immer im Meer.

Und nun Vorhang auf und Bühne frei für eine PS-starke Neuinterpretation der Krise in Satire Deluxe.