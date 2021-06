Wanderwitze Deluxe

Da sind sich CDU und AfD so nah, dass sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, so nah wie Hans und Georg. Vielleicht sind die Wähler*#:innen dort aber auch ganz nah an der Diktatur, sagt Marco Wanderwitz. Ein Name wie ein Kalauer, den man beim Almaufstieg erzählt, aber er ist Ostbeauftragter der Bundesregierung. Und der sagt, weil die Ossis so viel Diktatur mitgemacht haben, stehen die halt auf die Höckisten. Nie war Kabarett so einfach wie heute.

Dabei: Jetzt wo Corona sozusagen vorbei ist, würden unsere Moderatoren Henning Bornemann und Axel Naumer gerne wieder auf was anderes schimpfen. Zum Beispiel, dass Corona vorbei ist und jetzt wieder überall Menschen sind. Oder darüber, dass alle Virusvarianten jetzt mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden, sie aber nur aus dem Matheunterricht Pi kennen. Überhaupt Matheunterricht: Endlich sind die Schüler wieder in der Schule und können den Lehrern die digitalen Endgeräte erklären, die sie jetzt ein Jahr lang nicht im Griff hatten.