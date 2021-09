Wahl-Oma-T Deluxe

Unvergessen sind die Bilder vom 11. September 2001, genau vor 20 Jahren, als die Attentate auf das World Trade Center und das Pentagon die Welt erschütterten. Poetry-Slammer und Comedian Sulaiman Masomi war an diesem Tag in den USA - als gebürtiger Afghane zu dieser Zeit nicht unbedingt the place to be. Wie er den Tag erlebt hat, was danach geschah und was er heute so macht, das erzählt er als Studiogast Deluxe.