Virtuelle Ewigkeit Deluxe

Auch das Theater, diese Ewigkeitsinstitution der Unterhaltung, bleibt sicher und dauerhaft zuhause - denn wir wissen um die mörderischen Gefahren, die von einem Besuch in einem halbvollen Zuschauerraum ausgehen. Deutlich riskanter, als morgens mit dem überfüllten Bus in ein überfülltes Großraumbüro zu fahren.

Am Ende helfen nur noch Waffen und Alkohol. Da die EU all die schönen Waffen jetzt wieder vermehrt in Krisengebiete exportieren möchte - um den Konflikten dort die Ewigkeit zu garantieren - , bleibt unseren Moderatoren Henning Bornemann und Axel Naumer nur noch der Griff zum Sprit. Gut, dass mit dem Homekneiping in Köln-Nippes jetzt auch die Kaschemme um die Ecke auf ewig virtuell ist.