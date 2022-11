Verweigerung Deluxe

Apropos knapper werdend: Das gilt auch für die Zeit, die überhaupt noch menschliches Leben in der gewohnten Form auf dem Planeten möglich ist. Das hat eindrucksvoll die Klima-WM im ägyptischen Sharm el-Scheich-Stadion gezeigt, die über die Vorrunde kaum herausgekommen ist. Kein Wunder, dass die jungen Menschen vor Verzweiflung mit Kartoffelbrei um sich schmeißen. Was das in Museen auslöst und warum gerade Kunst ein gutes Ziel ist, dazu kann unser Studiogast Deluxe eine Menge sagen: Jakob Schwerdtfeger hat die Kunst-Comedy erfunden und geht zum Lachen ins Museum.