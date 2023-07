Ein weiteres Rätsel, das in Satire Deluxe geklärt wird, ist das der spanischen Parlamentswahlen: Weshalb koalieren die dortigen zwei Volksparteien im Zweifel lieber mit ultrarechten Parteien oder solchen, die Spanien am liebsten abschaffen würden, statt miteinander? Warum ist der (heimliche) Gewinner der Wahl, der ins Exil geflohene katalanische Unabhängigkeitsaktivist Carles Puigdemont? Und wieso sieht der nicht aus wie ein Che Guevara 2.0, sondern wie ein Sparkassenmitarbeiter aus Bottrop-Kirchhellen?

In Satire Deluxe stellen wir aber nicht nur kritische Fragen, sondern geben auch Lösungsvorschläge, um Wahlchaos wie in Spanien künftig zu vermeiden: Künstliche Intelligenzen als Kanzlerkandidat*innen. Neben der digitalen Revolution an der Wahlurne feiert eine altmodische Technik ihr mediales Revival: die Haarprobe.