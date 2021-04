Unwissenschaftlich Deluxe

Das ist seit gefühlt einem Jahr die Empfehlung der Wissenschaftler*innen an die Politik. Diese bedankt sich, verteilt ein paar Bundesverdienstkreuze und beschließt 16 verschiedene Landes- Locker- Brücken oder Kuschellockdowns. Kein Wunder also, dass Virolog*innen langsam an ihrem Verstand zweifeln. Satire Deluxe bietet davon verstörende Einblicke: Wir waren bei einer Sitzung der anonymen Virologen dabei – nichts für schwache Nerven!