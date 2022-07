Freundliche Übernahme Deluxe

Während Olaf Scholz es sich bei Holunderschorle und Spinatknödeln im Allgäu gut gehen lässt, mausert sich Habeck einmal mehr zum Kanzler der Herzen. Obwohl natürlich abzuwarten bleibt, wie das Volk reagiert, wenn es draußen keine 26 Grad im Schatten mehr hat. Auf der Langstrecke wird er wohl keinen Blumentopf gewinnen – zumindest nicht so lange er hauptsächlich in seiner Funktion als „Minister für schlechte Nachrichten“ in Erscheinung tritt.