Top-Trios-Deluxe

Die Post wird das Porto erhöhen, dafür aber demnächst ihre Briefmarken in mehreren Geschmacksrichtungen anbieten: Erdbeer, Schoko, Pfefferminz und Bärlauch. Wie schön wäre es, wenn die zweite Hälfte dieses Satzes stimmen würde, aber leider ist nur der erste Teil richtig. Und damit alle Welt sich auch mal so richtig über diese Portoerhöhung aufregen kann, erklären wir erst mal, was das überhaupt ist: ein Brief! Oder eine Postkarte!