Time to say Goodbye Deluxe

Wer die Uhren ab 2021 dann wie um- oder einstellt, das weiß noch niemand. Sicher ist nur: Satire Deluxe nimmt sich auch diese Woche wieder eine Stunde zur Einordnung. Um sich endlich vom leidigen Brexit-Thema zu verabschieden, würden sie in der EU die Uhren am liebsten drei Jahre nach vorn stellen. Wie hoch der Meeresspiegel in dieser Zeit steigt, kann der Deutschen Bahn fast egal sein – denen steht das Wasser ohnehin schon bis zum Hals, trotz Rekordzahlen bei der Kundschaft.

„Goodbye“ sagen Kritiker der EU-Urheberrechtsreform zur Freiheit im Internet. Die befürchten, dass ihre Werke bald komplett gefiltert werden. Ob YouTuber, Meme-Erfinder und andere Kreativschaffende also bald in Scharen das Land verlassen?

Unser Studiogast Kaya Yanar hat das schon längst getan. Im schweizer Exil ist ihm nun aufgefallen, wie deutsch er eigentlich ist. Über diese Erkenntnis schreibt er in seinem neuen Buch „Das ist hier aber nicht so wie in Deutschland“. Auch nicht durch Uploadfilter zu stoppen: Henning Bornemann und Axel Naumer.