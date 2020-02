Thüringer Würstchen Deluxe

Thüringen ist das Bundesland, bei dem man bisher meistens an Würstchen gedacht hat. Und seit dieser Woche: Denkt man nur noch an Würstchen! Und zwar mit den Namen Mohring und Lindner. Und natürlich an diese FDP-Glatze, die man fast schon von wieder vergessen hat.