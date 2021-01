Spritzkrieg Deluxe

Bei Clubhouse kann eine elitäre Gruppe anderen Menschen beim mehr oder minder informierten Reden über das Weltgeschehen zuhören… Also im Prinzip wie Satire Deluxe: Auch hier können Sie ganz EXKLUSIV und LIVE dabei sein, wenn die WDR5-Hosts Henning Bornemann und Axel Naumer ein Gespräch in Wohnzimmeratmosphäre mit der Kabarettistin und ausgewiesenen US-Expertin Gayle Tufts führen. Schalten Sie einfach die moderne App „Radio“ an!