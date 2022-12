Silvester-Sause Deluxe

Silvestergast Jan Böhmermann legt seine Raclette-Raspel-Finger - wie gewohnt pointiert - in die entscheidenden Ereignisse des Jahres. Zwischen Wachsgießen und Bowle-Nachguss spricht der ZDF Magazin Royale-Moderator über die Skandale, die seine Sendung in diesem Jahr auslöste, ob er im Vorfeld schon wittert, welche Schlagzeile er am nächsten Tag liefert und warum die Stimmung in der Redaktion bei der Enthüllung gegen den YouTuber Fynn Kliemann eher gedrückt war.