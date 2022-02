Showdown Deluxe

Vier Stunden dauerte das Gespräch zwischen dem angereisten Olaf Scholz und dem Inhaber des Möbelstücks, Wladimir Putin. Kein Wunder, schließlich fand das Gespräch in zwei Zeitzonen statt. Scholz war quasi mit einem Tischbein schon in der Ministerpräsident:innenkonferenz am Mittwoch; Putin hingegen hing mit seinen Forderungen im Jahr 1997 fest. Ergebnis der Pokerrunde: Split-Pot. Und das scheint erst einmal eine gute Nachricht für die Welt zu sein.

Schlechte Nachrichten gab es hingegen für Querdenker:innen und Corona-Leugner. Der Fahrplan für einen deutschen Freedom-Day am 20. März steht fest. Die skeptischen Damen und Herren müssten sich also schon mal behutsam darauf einstellen, dass sie sich alsbald ein neues Hobby suchen. Hans Zippert hat da direkt mal ein paar Vorschläge zusammengeschrieben.