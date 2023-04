Showbusiness Deluxe

Mitwirkende: Friedemann Weise, Tom Beinlich, Tobias Brodowy, Nick Placzek

Redaktion: Simon Strehlau

Musik:



From Smash - Another Opening, another Show

Gerd Leienbach - Habba Habba Zoot Zoot ("Bananas" Titelmelodie)

Noel Coward - Louisa

Ween - I am dancing in the Show tonight