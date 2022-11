Sekundenkleber Deluxe

Nicht nur das Verhältnis unserer Moderatoren ist notorisch fantastisch, sondern natürlich auch das Betriebsklima bei WDR 5. Deswegen kommt Politikum-Kolumnist Mathias Tretter nicht nur als Gast in die Sendung, sondern auch als Privatmann.

Also, zählen Sie Ihr Bürgergeld und bleiben Sie am Radio kleben.

Musik in der Sendung:

Red Hot Chili Peppers - Cabron

New Model Army - 51st State

Why - Sod in the Seed