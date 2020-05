Schwules Blut Deluxe

Christian Drosten hat einen, Satire Deluxe natürlich auch – wer was auf sich hält, der macht einen Podcast. Deshalb ist jetzt auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder unter die Podcaster gegangen. Weil ihm von selbst nix außer Basta einfällt, lässt er sich von seinem Ex-Sprecher Bela Anda einfach Fragen fragen, und schon sprudelt es aus ihm heraus. Aber lohnt die investierte Zeit auch wirklich so wie bei Drosten und Satire Deluxe? Und warum nicht? Wir fragen Schroeder persönlich! Also den mit OE!

Verrückte Auswüchse verrückter Zeiten. Ausgerechnet ein Bayer drängt auf eine Stärkung der Kanzlerin! Mehr zentrale Kompetenzen gegen die wildgewordenen Länder!! Oder baut der Söder Markus nur schon mal vor, für wenn er im Kanzleramt sitzt? Also, nicht als Gast.

Was da im Windschatten der Corona-Krise alles auf uns zu kommt! Schon steht der Mindestlohn in Frage, die Wochenarbeitszeit, die CDU-Führung. Nicht mal die BILD-Zeitung schreibt mehr die Wahrheit.

Vielleicht wird alles besser, wenn die Corona-App erst mal da ist und Deutschland endlich wieder zum sichersten Land der Welt macht. Diesen Monat noch, spätestens aber nächsten. Oder übernächsten. Also Juli. Juli 2021. Versprochen. Die EU finanziert das ganz solide. Wenn nicht, dann lässt die Lufthansa sicher was übrig. Oder es gibt Geld von Volkswagen, wenn wir unseren alten Diesel einliefern und zum Abdecker schieben. Oder ins All schießen. Wenn das Wetter mitspielt.