Schuldig Deluxe

Nicht nur in Deutschland hätte man gerne Verantwortliche für diverse Desaster: Auch unsere Nachbarn in Österreich fragen sich, wer und mit wieviel Promille Blutalkohol dort die Wahlergebnisse des SPÖ-Vorsitzes in eine Exceltabelle eingetragen hat. Investigativ und seriös, wie man Satire Deluxe kennt, zeichnen wir den Hergang der vermasselten Wahlauszählung minutiös nach.

Ebenfalls kritische Fragen müssen sich aktuell SPD und Grüne stellen lassen und das von ihren eigenen Parteimitgliedern. Nur weil sie die „menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik“ künftig in Abschiebeknästen im EU-Ausland durchführen möchten. Ob wenigstens Horst Seehofer sich freut, dass sein Erbe weitergeführt wird, klären wir in der Sendung.

Die schwierigsten Fragen entstehen immer noch in der Diskussion mit sich selbst. Zu dieser Erkenntnis ist Studiogast Deluxe Tobias Mann gekommen. Existenzielle Fragen, wie zum Beispiel, ob es überhaupt sinnvoll ist, in Zeiten von Klimakrise und Ukraine-Krieg, noch als Kabarettist auf der Bühne zu stehen, stellt er sich in seinem aktuellen Programm selbst. Welche Antworten er in über einem Jahr Tour schon gefunden hat, erzählt er im Talk mir Henning Bornemann und Axel Naumer.

Mitwirkende: Friedemann Weise, Tom Beinlich, Hans Zippert, Anny Hartmann, Thomas Pigor, Severin Groebner, Conor Körber.

Redaktion: Michael Lohse

Musik:

Babyshambles - Deft Left Hand

Astrud Gilberto - Aruanda

Moneybrother - Born Under a Bad Sign