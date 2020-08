Satirical Deluxe

Moderatorin Daniela Mayer hat eigentlich nur gute Nachrichten: Das Internet vergisst nichts! Wir Deutschen sind wieder mal Mülltrennungsmeister, obwohl wir den Müll größtenteils falsch trennen! Die Schule geht wieder los und keiner weiß, wie! Die Testpflicht kommt und keiner weiß, wann! Oder wer zahlt!?

Die Wirtschaft geht den Bach runter, aber Amazon, Google und Facebook verdienen sich dumm und dämlich. Und in England sitzen neuerdings nicht mehr die Masken, sondern die Gürtel locker. "It ain't over 'til the fat Boris sings?" Wohl kaum.