Scheitern Deluxe

Da können die Verfasser philosophischer Haushaltslektüre noch so viel von "Scheitern als Chance" daher säuseln: Wer in Deutschland "was nicht auf die Kette kriegt", der hat es "halt verbockt", ist ein Looser, Versager, Sitzenbleiber. Wir fragen: Können sich die gescheiterten Jamaika-Sondierer überhaupt noch von dieser Schmach erholen?