Heimat Deluxe

Und Heimat gibt es auch nur bei uns, also in den Ländern, in denen deutsch gesprochen wird. Woanders gibt es andere Wörter, aber Heimat nur bei uns. Das haben auch die erkannt, die hier eine neue finden wollen, weil ihr altes Zuhause zerbombt wurde oder sie nicht mehr ernähren kann. Heimat boomt! Rechts wie links! Und wir erklären warum!

Versteht irgendjemand die neuen unglaublichen „Geschichten aus dem Land der Strom-Riesen“? Mit Eon, dem König der Netze, und dem unaussprechlichen Giganten Rwe, die gemeinsam ihre blutjunge Tochter, die zierliche, elfenhafte Innogy bei lebendigem Leibe zerteilen wollen? Das sind doch Stories wie bei „Game of Stroms“! Und das Gemetzel geht weiter, denn noch hat die grausame Mär kein Ende gefunden …

Unser Studiogast heißt Timo Wopp. Der war früher Artist, hat sogar mal beim Cirque du Soleil jongliert, aber weil man das im Radio nicht so gut mitbekommt, hält er sich bei uns zurück. Dafür reden wir in diesen männer- und frauenbewegten Tagen über „MORAL – EINE LAUNE DER KULTUR“. So heißt nämlich sein aktuelles Programm, in dem es auch um „selbstironische Feministinnen“ und „tolerante Veganer“ geht.