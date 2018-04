Feindbilder Deluxe

In Sachsen-Anhalt haben sich AfD-Politiker unter anderem vor eine Grundschule gestellt und Flugblätter verteilt: Auf der Rückseite sollten die Schüler eintragen, wer sie zuletzt verprügelt habe und ob das nicht vielleicht ein Ausländer war…? Da geht doch noch was, liebe AfDler, gerade für die noch jüngere Kindergartenzielgruppe: Einfach mal in den Satire-Deluxe-Onlineshop klicken und direkt Tante Weidels trendy Abschiebungsjet bestellen!