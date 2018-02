Echter Humor Deluxe

Satire Deluxe hat ernsthaft nachgeforscht und eins ziemlich sicher festgestellt: Bei den Gaulands, Poggenburgs und Vielschreibern in stramm rechten Kommentarspalten ist der Humor nicht zu Hause. Trotz intensiver Suche konnte unser Komik-Kompetenzteam nicht einmal Spuren von Witz auf den einschlägigen Netzseiten, auf Alice Weidels Twitteraccount oder in flüchtlingsfeindlichen YouTube-Kanälen finden. Warum Beleidigungen und Schmähungen aus der rechten Ecke irre unkomisch sind und trotzdem regelmäßig mit „Ist doch Satire!“ gerechtfertigt werden sollen: Das ist dann fast schon wieder witzig – nur leider auch falsch. Axel Naumer und Henning Bornemann wagen einen amüsierten und fassungslosen Blick auf das, was sich als „rechter Humor“ versucht.