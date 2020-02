Rückzug Deluxe

Man kann ja froh sein, am Samstag nach so einer Woche noch Moderatoren zu haben. Erst setzt AKK die Karre an die Wand, dann haut Oberkardinal Reinhard Marx in’n Sack und schließlich entdeckt Jürgen Klinsmann Facebook für sich und korrigiert die Work-Life-Balance. Ja, was soll Friedrich Merz denn noch alles machen?