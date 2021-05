Rücktritt Deluxe

In solchen Zeiten spielen reine Fakten eben keine Rolle mehr. Wie gut, dass solche langweiligen „Nachrichten“ uns demnächst mit der nötigen Prise Emotion präsentiert werden: Facebook geht nämlich eine Kooperation mit dem Springer Verlag ein und spült uns künftig dessen postfaktische Qualitätsartikel in die Timeline.

Satire Deluxe schließt sich dem Trend an und sortiert die wichtigsten Ereignisse der Woche nach dem Fun-Faktor. Unterstützung bekommen die Infotainment-Urgesteine Henning Bornemann und Axel Naumer dabei von Titanic Chefredakteur Moritz Hürtgen. Im Studiogespräch erzählt er, wie er es geschafft hat gleichzeitig für Schlagzeilen in der Titanic und der Bild-Zeitung zu sorgen und was er für die kommende 500. Ausgabe des Satiremagazins plant.