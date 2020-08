Rückkehrer Deluxe

Nicht nur Axel und Henning müssen wieder ran. Die Lehrer in NRW werden auch wieder zur Klasse gebeten und das ist in Zeiten von Corona kein Grund zur Freude. Der Unterricht kann erst nach 20 Minuten beginnen, weil alle Schüler die Hände waschen müssen, durch die Maske hört sich jede Schüler-Antwort irgendwie gleich an und nicht mal die Handys können einkassiert werden, schließlich ist da die Corona-Warn-App drauf. Zum Glück sind bald wieder Herbst-Ferien.

Bereits in den Dauer-Urlaub abgesetzt hat sich der 82-jährige Juan Carlos. Der frühere spanische König hat nach Vorwürfen über Korruption und Steuerhinterziehung kurzerhand sein Köfferchen gepackt und ist vor seinem Alltagsstress mit der Justiz ins Ausland geflüchtet. Wohin genau, weiß man nicht. Es ist jedoch zu vermuten, dass er sich in einem Land mit dickhäutigen Rüsseltieren befindet, um dort seinem Lieblingshobby, der Elefantenjagd, nachzugehen.

Auch Friedemann Weise geht seinem Lieblingshobby nach: er schaut als Gast bei Satire Deluxe vorbei. Der Liedermacher, Autor, Blogger und Comedian hat nicht nur absurde Geschichten aus Internet und Alltag im Gepäck, er bringt auch komische Songs von seiner neuen Platte „das Weise Album“ mit. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist.

Apropros Freude, die gibt es auch bei allen Fußballfans. Dank einheitlicher Regeln für die kommende Corona-Saison können sie sich möglicherweise demnächst wieder mit den Gästefans vorm Stadion kloppen. Wichtig ist dabei nur Distanzwaffen zu verwenden, sprich Baseballschläger die mindestens zwei Meter lang sind und sich vor und nach handgreiflichen Auseinandersetzungen gründlich die Hände zu waschen.