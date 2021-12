Rosige Zeiten Deluxe

Da hat man fast schon vergessen, dass sich die drei Bewerber um das Amt des CDU-Vorsitzenden am Mittwoch noch mal bei der Partei vorstellten. Die kannte man bisher ja überhaupt nicht.

Aber für wen will die Partei in Zukunft überhaupt Politik machen? Die Mittelschicht, das wurde jetzt erneut festgestellt, schrumpft. Angst vorm Abstieg haben aber neben Arminia Bielefeld wahrscheinlich auch Städte wie Hamburg oder Düsseldorf, die laut aktuellem Ranking angeblich an Lebensqualität eingebüßt haben….