Revolution Deluxe

Angeführt werden sie vom selbsternannten Che Guevara der Gesundheitspolitik. Obwohl… genaugenommen hat Karl Lauterbach während seiner Pressekonferenz nur einmal kurz „Revolution“ gesagt und da hatten alle Journalisten die Schlagzeilen schon fertiggetippt, ohne auch nur noch ein Wort auf den weiteren Inhalt zu verschwenden. Wer will es ihnen verdenken. Ist schließlich einfacher sich an Begrifflichkeiten aufzuhängen, als die komplizierten Fallpauschalen zu erklären. Und mal ehrlich: Lauterbach als Revolutionsführer – das hätte schon was.

Das dürfte das Reichsbürger-Milieu allerdings ganz anders sehen. Im Dunstkreis der Querdenker und Verschwörungsmystiker gilt Karl ja eher als Antichrist. Aber wen jucken diese Spinner eigentlich? Richtige Antwort: Uns alle! Zumindest sollten sie das. Rechter Terror in Deutschland ist real. Angesichts dieser Gefahr sollte es eigentlich keinen Platz für Verharmlosungsreflexe geben. Auch wenn wir vielleicht dachten, diese antiquierten arischen Großreich-Fantasien wären längst ausgestorben.