Retro Deluxe

In Satire Deluxe besprechen Henning Bornemann und Axel Naumer den äußerst unschönen Retro-Trend Made in UDSSR. Dazu diskutieren sie, warum plötzlich sogar AfD-Politiker:innen Geflüchtete aufnehmen wollen und was für einen parteiübergreifenden Club Sahra Wagenknecht, Gerhard Schröder und Alice Weidel jetzt gründen können. Nebenbei wird noch eine der aktuell gesellschaftlich relevantesten Fragen geklärt, nämlich wer den freigewordenen Platz von Christian Drosten in der Podcastwelt übernimmt.