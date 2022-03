Staats-Resilienz Deluxe

Robert Habeck hat es zum Beispiel kürzlich mit einer kleinen Golf-Tour probiert. Sonne tanken, neue Menschen kennenlernen, Energiedeals machen – vielleicht wird der nächste kalte Krieg dann wenigstens in Deutschland nicht ganz so kalt. Olaf Scholz hat derweil zu Hause gleich ein ganzes Energieentlastungspaket geschnürt. Wer das Porto dafür zahlt, hätte man in dieser Haushaltswoche im Bundestag erfahren können. Allerdings erhärtet sich zunehmend der Verdacht, dass selbst Finanzminister Lindner so langsam den Überblick verliert. Na, irgendwo zwischen Nachtragshaushalt, Ergänzungshaushalt und Schattenhaushalt wird sich wohl noch die ein oder andere Milliarde finden lassen.

Nur der „kleine Bürger“ muss wohl wieder selbst in die Tasche greifen und in der Nacht von Samstag auf Sonntag für die Zeitumstellung eine wertvolle Stunde Schlaf opfern, nur um dann am Montag eine Stunde früher ins Büro zu fahren. Ja richtig gelesen: BÜRO. Die Homeoffice-Pflicht ist ja vom Tisch.