Reisefieber Deluxe

Und neue Wege ergeben sich dieser Tage meist auf wundersame Weise fast wie von selbst – führen in vielen Fällen aber nur bis ins polnisch-belarussische Grenzgebiet oder in die Arme einer überforderten polnischen Polizeistreife. Pushback statt Poolparty? Das las sich im Reiseprospekt aber ganz anders. Mehr Zeit für das Studium von Reiseprospekten haben bald so einige. Allen voran natürlich Angela Merkel, aber auch der scheidende Bundesbank-Präsident Jens Weidmann oder auch Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Wobei man sich im Fall Reichelt schon Sorgen macht, dass er seine Freizeit eher auf die Suche nach einem neuen Job verwenden könnte.

Wo die Reise genau hingeht, das entscheidet sich jetzt auch in Berlin, wo die Spitzen von SPD, Grünen und FDP die Koalitionsverhandlungen starten. Schon komisch übrigens, dass ausgerechnet mit diesem „Ampel“-Bündnis das Tempolimit schon vor Beginn der Verhandlungen vom Tisch war, eine Legalisierung von Cannabis aber wahrscheinlicher wird, was wiederum mit Jamaika nicht machbar gewesen wäre. Verrückte Welt. Aber Jamaika scheidet als Reiseziel momentan ja ohnehin aus.