Regieren Deluxe

Es sind einfach eben gute Zeiten für Autokraten. Lukaschenko kriegt gerade eine neue Polizei von Vetterchen Putin geschenkt. Und Trump formiert gar seine eigene Bürgerwehr um sich. Da kann so eine demokratische Wahl ja durchaus gefährlich werden, wenn dem Großmogul das Ergebnis am Ende nicht passt. Man sollte am besten gleich auf Wahlen verzichten.

Verzichten müssen wir ab 2021 auch auf Jürgen Becker – zumindest als Gastgeber der WDR Mitternachtsspitzen. Ob er denn weiter zusammen mit Kollege Didi Jünemann in der WDR 2 Frühstückspause rumknuspert und wie sein momentaner Corona-Touralltag aussieht, fragen wir ihn am besten selbst. Ein trauriger Anlass für eine freudige Gast-Premiere: Jürgen Becker live bei Satire Deluxe.