Priorisierung Deluxe

Mit Lichthupe und ohne Rücksicht auf Verluste, ab auf die Impf-Autobahn? Deutschland das Land der Impfdrängler und -betrüger? Nein, so ist es nicht, denn tatsächlich wird die Zahl der Impferschleicher auf nur 0,1 bis 0,01 Prozent geschätzt. Und außerdem blickt ja auch kaum einer mehr durch, wer jetzt gerade in welchem Bundesland, in welchem Landkreis, in welcher Arztpraxis berechtigt ist und wer nicht. Satire Deluxe hat zum Glück die passende Priorisierungschronik parat.