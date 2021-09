Pippi Sparstrumpf Deluxe

Ein bisschen mehr Bullerbü täte dem deutschen Bundestag aber vielleicht doch ganz gut. Viel frische Luft, alle Abgeordneten bringen ihre Akten mit dem subventionierten Lastenrad ins Büro - und da nur drei Höfe vertreten sind, wäre auch das Problem mit der Wahlrechtsreform und der stetig steigenden Zahl an Abgeordneten mit einem Schlag erledigt.

Bleibt natürlich nur die Frage, welche drei Parteien dürfen die drei Bullerbü-Höfe für eine Legislatur pachten? Und was darf dort angebaut werden? Am Hof der Grünen riecht es schon jetzt verdächtig nach Kräuterzigaretten. Diese spannenden Fragen werden von unseren erstklassigen Studiogästen ausdiskutiert. Sowohl Armin Laschet als auch Karl Lauterbach geben sich die Ehre. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich noch mal fragen, wie das denn jetzt mit der Dritt- bis Siebt-Impfung aussieht. Karl Lauterbach hat jedenfalls wie immer ein paar Spritzen dabei – und Armin Laschet bringt die Bratwurst mit.

Wir mummeln uns jetzt schon mal in unsere Wolldecke ein, schmeißen noch ein paar Zimtschnecken in den Backofen und freuen uns auf unseren ganz privaten Lindgren-Vormittag in beinah schwedischer Idylle – diesen Samstag als Podcast und Montag in WDR5.